Os produtores da saga 007 continuam a apostar em passar a mensagem de normalidade na rodagem do 25º filme.

Uma semana após divulgarem uma fotografia de Daniel Craig claramente em forma (apesar da bota ortopédica) a empenhar-se a fundo no ginásio, foi lançado esta terça-feira um vídeo com imagens da rodagem na Jamaica.

Previsivelmente feitas antes da queda do ator em meados de maio que obrigou a uma paragem forçada na produção para ser operado por causa de uma rutura de ligamentos.

Ainda com o realizador Cary Joji Fukunaga (o primeiro americano na saga), Jeffrey Wright como Felix Leiter e a estreante Lashana Lynch como uma personagem chamada Nomi, as imagens a antecipar um look estilizado e a banda sonora tropical são o primeiro aperitivo do ainda sem título oficial "Bond 25".