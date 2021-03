Mesmo com a pandemia e cinemas fechados, sucedem-se as nomeações e cerimónias virtuais na temporada dos prémios de cinema nos EUA, ainda que muito mais tarde do que é habitual.

Esta segunda-feira (8), o sindicato dos produtores de cinema nos EUA (Producers Guild of America, PGA), revelou as nomeações dos melhores filmes e ainda das melhores séries e outros programas de 2020.

Nas categorias de cinema, os prémios dos PGA são um importante indicador do que pensam os profissionais do interior de Hollywood e antecipam as prováveis escolhas da Academia que atribui os Óscares: os organizações partilham muitos dos membros e também o processo de votação.

Após um ano atípico, os estúdios de cinema independentes e as plataformas de streaming surgem em grande destaque: a Netflix e a Amazon colocaram três filmes cada na lista dos 10.

A primeira conseguiu nomeações para “Ma Rainey: A Mãe do Blues”, “Mank” e "Os 7 de Chicago", enquanto a segunda entrou com "Borat, O Filme Seguinte", "Uma Noite em Miami..." e "Som do Metal".

Pela parte dos estúdios independentes surgem o inevitável "Nomadland - Sobreviver na América", visto como o favorito aos Óscares, e ainda "Minari" e "Uma Miúda com Potencial", com o único representante dos grandes estúdios de Hollywood a ser "Judas e o Messias Negro", da Warner Bros..

Fora da lista ficaram títulos como "Notícias do Mundo", "O Pai", "Da 5 Bloods - Irmãos de Armas" e "Tenet", que acabam prejudicados pelas estatísticas: o Melhor Filme coincidiu 21 vezes nos 31 anos dos prémios PGA e os Óscares, mas apenas houve um filme que tivesse ganho a estatueta dourada sem ter sido nomeado pelos PGA ("Braveheart" em 1995, ano em que a organização apenas anunciou vencedores e não nomeados).

Nas animações, concorrem "Soul - Uma Aventura com Alma" e "'Bora Lá", ambas da Pixar, além de ""Os Croods: Uma Nova Era", "Para Além da Lua" e "Wolfwalkers".

Os destaques nas nomeações do pequeno ecrã...

The Mandalorian

Os PGA também anunciaram uma longa lista de nomeações para séries (todas dos canais por cabo ou streaming) e outros programas.

Nas séries dramáticas concorrem "Better Call Saul", "Bridgerton", "The Crown", "The Mandalorian" e "Ozark".

Nas comédias, foram nomeadas "Curb Your Enthusiasm", "The Flight Attendant", "Schitt’s Creek", "Ted Lasso" e "What We Do in the Shadows".

"Gambito de Dama", "I May Destroy You", "Normal People", "Bad Education", "Hamilton" e "What the Constitution Means to Me" concorrem na categoria das minisséries.

Destaque ainda em televisão para os programas de variedades ou "talk-shows", onde estão vários que se podem ver em Portugal ou online: foram nomeados "8:46 – Dave Chappelle", "The Daily Show With Trevor Noah", "Last Week Tonight With John Oliver", "The Late Show With Stephen Colbert" e "Saturday Night Live".

Todos os vencedores serão conhecidos durante uma cerimónia virtual anunciada já para 24 de março.

A cerimónia dos Óscares está prevista só para 25 de abril e as nomeações serão anunciadas a 15 de março.