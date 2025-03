Intenso dentro e fora do circuito de corridas, foi divulgado na quinta-feira o segundo trailer de "F1", quase oito meses depois do primeiro.

A super produção no mundo da Fórmula 1 tem o vencedor dos Óscares Brad Pitt como Sonny Hayes, um antigo piloto na mó de baixo que nunca cumpriu o seu potencial com uma segunda oportunidade no cockpit, servindo de mentor a um caloiro prodigioso (Damson Idris) na fictícia equipa APXGP.

"Estou a oferecer-te um lugar na Fórmula 1, o único lugar onde poderás dizer que, se ganhares, és o melhor do mundo", diz-lhe a personagem de Javier Bardem, outro premiado com a estatueta dourada.

Noutro momento, Sonny Hayes deixa claro o que está em jogo: "Se a última coisa a fazer for conduzir aquele carro, mato-o. Mil vezes".

Ainda com Kerry Condon (nomeada por "Os Espíritos de Inisherin"), Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo, esta é uma super produção da Apple TV+ destinada ao grande ecrã realizada por Joseph Kosinski, o mesmo de "Top Gun: Maverick", de onde também vem o lendário produtor Jerry Bruckheimer e, pelo trailer, muitas das mesmas técnicas para dar emoções fortes aos espectadores.

Envolvido na produção está ainda Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo na modalidade. De facto, "F1" foi feito com a cooperação da Fórmula 1 e da sua comunidade, com a APXGP a ser a "11.ª equipa", juntando-se às outras e respetivos pilotos, a FIA, e promotores de carros, durante a longa rodagem.

A estreia nos cinemas portugueses, incluindo IMAX, está prevista para 26 de junho.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.