"F1" está em contagem decrescente para começar a corrida nos cinemas, incluindo nas importantes salas Imax: 26 de junho.

Na segunda-feira foi lançado o último trailer da super produção (consta que uns astronómicos 300 milhões de dólares, antes dos incentivos fiscais que tanto têm sido falados por causa do anúncio de Donald Trump de querer impor grandes tarifas a filmes rodados fora dos EUA) que apresenta o vencedor dos Óscares Brad Pitt como Sonny Hayes, um antigo piloto na mó de baixo que nunca cumpriu o seu potencial, a ter uma segunda oportunidade no cockpit, servindo de mentor a um caloiro prodigioso (Damson Idris) na fictícia equipa APXGP no mundo da Fórmula 1.

Ainda com Javier Bardem, outro premiado com a estatueta dourada, Kerry Condon (nomeada por "Os Espíritos de Inisherin"), Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo, esta é uma super produção da Apple TV+ destinada ao grande ecrã realizada por Joseph Kosinski, o mesmo de "Top Gun: Maverick", de onde também vem o lendário produtor Jerry Bruckheimer e, como revelam as imagens conhecidas até agora, muitas das mesmas técnicas para dar emoções fortes aos espectadores.

Envolvido na produção está ainda Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo na modalidade: de facto, "F1" foi feito com a cooperação da Fórmula 1 e da sua comunidade, com a APXGP a ser a "11.ª equipa", juntando-se às outras e respetivos pilotos, a FIA, e promotores de carros, durante a longa rodagem entre julho de 2023 e dezembro de 2024 nos muitos circuitos nos fins de semana das corridas a sério.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.