Brad Pitt fez mais pelas produções de cineastas negros do que Denzel Washinton e Will Smith, duas grandes estrelas com salários de milhões mas que não apoiam projetos da própria comunidade.

A crítica foi feita por Lena Waithe, estrela e argumentista da série "Master of None", exibida na Netflix, e criadora da série "The Chi", para o canal Showtime.

Numa entrevista ao jornal New York Times, Waithe disse que o seu último projeto para o cinema, o "thriller" "Queen & Slim", só avançou porque os estúdios de Hollywood estão a prestar atenção aos cineastas negros por causa dos sucessos de "Foge", de Jordan Peele, e ainda "Black Panther", e o facto de "Moonlight" ter ganho o Óscar de Melhor Filme.