Após dirigir "Os Fabelmans", inspirado na sua própria infância e que chega aos cinemas portugueses a 22 de dezembro, Steven Spielberg já tem um novo projeto a avançar.

Bradley Cooper já fechou contrato para ser o protagonista e o papel tem estatuto: nada mais nada menos do que Frank Bullitt, o detetive intocável da polícia de São Francisco que se tornou icónico no cinema graças ao lendário ator Steve McQueen.

O filme será original e baseado numa nova ideia centrada na personagem: várias fontes disseram à imprensa norte-americana que Spielberg não vai fazer uma nova versão do clássico "thriller" policial de 1968 realizado por Peter Yates, marcado pelo realismo e com uma das mais famosas perseguições de automóvel da história do cinema e a banda sonora de Lalo Schifrin.

Nesse filme, Frank Bullitt tinha uma nova missão que parecia rotineira: proteger a testemunha principal de um importante julgamento. Só que, antes do amanhecer, a testemunha está morta e nada se vai colocar no caminho do normalmente intocável polícia de trazer os seus assassinos à justiça.

Ainda sem título ou datas de produção, o novo filme será finalmente o encontro entre Spielberg e Cooper, que tentam trabalhar juntos há vários anos.

Já esteve para acontecer pelo menos duas vezes: em "Sniper Americano" antes da entrada de Clint Eastwood como realizador, e em "Maestro", que será lançado pela Netflix em 2023 sobre a vida de Leonard Bernstein, realizado pelo próprio Cooper após Spielberg ter achado que ele era a pessoa mais indicada depois de ter visto "Assim Nasce Uma Estrela".