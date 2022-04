Brie Larson é a mais recente novidade do elenco de "Velocidade Furiosa 10".

A entrada da Capitão Marvel e vencedora de um Óscar na "família" teve direito a anúncio especial da própria estrela da saga nas redes sociais.

"Pois, pois, pois... veem este anjo por cima do meu ombro a fazer-me rir e dizem para vocês mesmos 'É a Capitão Marvel'. Claramente há amor e risos nesta imagem", escreveu Vin Diesel no habitual tom efusivo a acompanhar a fotografia com Brie Larson.

"Porém, o que vocês não veem é a personagem que será apresentada em 'Velocidade Furiosa 10'", provoca o intérprete de Dominic Toretto.

"Não fazem ideia como ela será intemporal e incrível na nossa mitologia. Além da sua beleza, da sua inteligência... o seu Óscar, ahah, ​​é esta alma profunda que acrescentará algo que que podem não estar à espera, mas ansiavam. Bem-vinda à FAMÍLIA, Brie", concluiu.

A atriz é a terceira vencedora de um Óscar de Melhor Atriz a entrar nos filmes, a seguir a Charlize Theron (que estará de volta como vilã) e Helen Mirren.

No fim de janeiro, a grande "família" de "Velocidade Furiosa" deu oficialmente as boas-vindas a Jason Momoa, que confirmou mais tarde que seria um vilão. Em março, foi a vez da portuguesa Daniela Melchior, mas não são conhecidos detalhes sobre a personagem.

Também a história está a ser mantida em secretismo, mas a rodagem deverá começar esta primavera e a estreia nos cinemas está anunciada para 19 de maio de 2023.

Para já, estão confirmados os regressos de Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris e Sung Kang. Justin Lin será o realizador do que está planeado ser a primeira de duas partes que concluirão a saga em 2024.

A MENSAGEM DE VIN DIESEL.