Filmes de João Botelho, Susana Nobre, Catarina Vasconcelos e César Monteiro estão presentes na nona edição da Semana do Cinema Português, que começa na quarta-feira, em Buenos Aires, na Argentina, revelou a organização.

O ciclo de cinema contará com 17 filmes portugueses a exibir no Museu de Arte Ibero-Americana de Buenos Aires, mas abrirá com um "preâmbulo literário", com duas conversas sobre a obra de José Saramago, a propósito do centenário do nascimento do Nobel da Literatura.

A programação de cinema acontecerá a partir de quinta-feira, com o realizador João Botelho a mostrar "O ano da morte de Ricardo Reis", a partir do romance homónimo de Saramago.

Até ao dia 17, o ciclo de cinema contará com filmes como "No táxi do Jack", de Susana Nobre, "A metamorfose dos pássaros", de Catarina Vasconcelos, e "Visões do império", de Joana Pontes.

"Diálogo de sombras", de Júlio Alves sobre o cinema de Pedro Costa, "Sophia de Mello Breyner Andresen", de João César Monteiro, e "Bostofrio, oú le ciel rejoint la terre", de Paulo Carneiro, também fazem parte do programa.