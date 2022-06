O Estado do Golfo, que inclui o emirado de Dubai e tem um Ministério da Tolerância, é relativamente liberal em comparação com os vizinho, mas mantém-se firme sobre diversas restrições no âmbito político e social.

"O filme de animação 'Buzz Lightyear', com estreia prevista para 16 de junho, não está autorizado a ser exibido em nenhum cinema dos Emirados Árabes Unidos, devido à violação das normas relacionadas ao conteúdo mediático em vigor no país", anunciou no Twitter o Escritório de Regulação dos Meios de Comunicação Social.

De acordo com este órgão, vinculado ao ministério da Cultura e Juventude, todos os filmes "estão sujeitos ao monitoramento e avaliação antes da data de projeção ao público, de forma a garantir que os conteúdos difundidos estejam adequados à classificação etária".

Contatado pela AFP, o ministério não quis dar detalhes sobre as "regras" violadas pelo filme, cujos cartazes já haviam sido espalhados pelas ruas de Dubai.

Essa proibição acontece seis meses depois de o país ter anunciado que os filmes exibidos nos cinemas não seriam censurados, apenas classificados por idades - com uma nova categoria para menores de 21 anos.

A censura é uma medida comum no mundo árabe, especialmente na conservadora região do Golfo. Os filmes que incluem cenas consideradas contra as tradições do país costumam ser editados ou até proibidos.