O que aconteceu a bordo do voo Dubai-Paris antes de se despenhar nos Alpes? Em "Caixa Negra", filme francês que esta semana chega às salas de cinema portuguesas, Mathieu Vasseur, interpretado por Pierre Niney ("Yves Saint Laurent", "Frantz"), é um técnico da BEA, a autoridade responsável pela segurança na aviação civil, é promovido a investigador-chefe no caso de um trágico desastre aéreo.

Mathieu vai ter de encontrar as causas do acidente mas, pelo meio, vai levar a cabo a sua própria investigação em segredo e acabar envolvido numa teia complexa de interesses de grandes empresas e ver a sua relação conjugal em risco.

"Caixa Negra" é realizado por Yann Gozlan, que já tinha dirigido Pierre Niney em "Um Homme Idéal" e aqui volta a trabalhar com o ator como protagonista. O SAPO Mag esteve à conversa com o realizador sobre a estreia de "Caixa Negra". Veja a conversa no vídeo.