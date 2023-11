A Câmara de Sintra aprovou hoje o concurso de conceção de projeto para um antigo cinema na Portela de Sintra, abandonado há décadas, que a autarquia adquiriu e quer recuperar como espaço para teatro, cinema e restauração.

O executivo municipal aprovou, por unanimidade, o lançamento de concurso público para elaboração do projeto da reabilitação e valorização do antigo Sintra Cinema, na Portela de Sintra, que a autarquia decidiu adquirir em março, por 825 mil euros.

A proposta de aquisição foi aprovada em reunião de executivo, no final de fevereiro, e posteriormente também aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal de Sintra.

Segundo a proposta do presidente da autarquia, Basílio Horta (PS), o programa preliminar para recuperação e valorização do imóvel “preconiza a salvaguarda dos elementos patrimoniais relevantes” do edifício e “reformulação do espaço público adjacente, face às exigências relativas à natureza dos espaços a conceber: salas de ensaios para grupos de teatro, espaço para projeção de cinema/filmes, espaço para grupos de teatro/cinema, café-concerto e/ou restaurante ‘rooftop’”.

As condições gerais para desenvolvimento do projeto estipulam um custo máximo da obra de 3,8 milhões de euros (+ IVA) e custo do projeto até 170 mil euros, valor do contrato de serviços com o 1.º classificado no concurso público, prazo para elaboração do projeto de 150 dias, e prémios de participação de cinco mil euros para o vencedor, três mil para o 2.º e dois mil para o 3.º lugar.

O antigo Sintra Cinema, composto por um edifício de três pisos, com 1.225 metros quadrados, foi inaugurado em 1949, a partir do projeto do arquiteto João Guilherme Faria da Costa e do engenheiro José Câncio Martins, e está intimamente ligado à construção do Cine-teatro Carlos Manuel, comprado pela Câmara de Sintra em 1987 e inaugurado em 2001 como Centro Cultural Olga Cadaval.

O imóvel da Portela de Sintra encontra-se devoluto há décadas, apesar de pontualmente ter servido para exposições ou espaço de campanha partidária, e o seu estado de degradação exige “estudos e conhecimento específicos que permitam preservar a imagem arquitetónica e a memória do local”.

“A cultura deve ir ao encontro da população com a criação de novos núcleos de cariz cultural. Sabemos que este edifício diz muito à nossa população, e em especial a quem vive na Portela de Sintra, e que a sua reabilitação e devolução deste espaço para usufruto da comunidade era há muito esperado”, sublinhou Basílio Horta, citado numa nota da autarquia.

O antigo cinema esteve previsto ser adaptado para hotel, associado a uma superfície comercial e um auditório para atividades culturais, segundo um projeto apresentado em 2018 no departamento de Urbanismo da autarquia.

O “Sintra Auditorium” previa a adaptação do antigo cinema para uma unidade hoteleira e uma superfície comercial prolongava-se num corpo edificado horizontal para o terreno de uma vivenda abandonada ao lado, com estacionamento em cave, e um auditório com 200 lugares.

O projeto, no entanto, não avançou por dificuldades dos promotores, conforme atestou Basílio Horta, citado na ata da reunião de câmara de 22 de fevereiro passado, em que foi aprovada a aquisição do antigo cinema, referindo que “havia um PIP [pedido de informação prévia] de privados, que queriam fazer ali [o projeto] e depois desistiram”.

O presidente da autarquia informou que a câmara estava a preparar a expropriação da antiga sala de espetáculos, mas o valor de 920 mil euros da avaliação acabou por ser reduzido para 825 mil da proposta de compra devido ao investimento para recuperar o imóvel.

Na mesma reunião, o vereador Luís Patrício (PSD) congratulou-se com a reconversão do equipamento para “uma utilização na área da cultura”, e que a ideia do café-concerto “também pode vir a animar um pouco aquela zona”.

O vereador Pedro Ventura (CDU) recordou que foi o único a votar contra “porque não acreditava no projeto” e “na solução” em termos urbanísticos, considerando a aquisição pelo município como “o passo certo para a criação de mais um equipamento cultural em Sintra”.

Na nota, a autarquia salientou que o concurso agora aprovado visa transformar o antigo Sintra Cinema “num espaço eficiente e sustentável cuja requalificação, bem como de toda a área envolvente, lhe devolva as características emblemáticas”.

“O Sintra Cinema, que representou, outrora, um lugar de culto para os amantes das artes teatrais, cinematográficas e performativas durante a segunda metade do século passado, ganhará uma nova vida e aumentará a oferta de espaços culturais no concelho de Sintra”, lê-se no comunicado.

A autarquia destacou que, com o Sintra Cinema, a área da Estefânia e Portela de Sintra transformam-se numa zona de referência cultural do concelho, dotada de diversos equipamentos, como o MU.SA – Museu das Artes de Sintra, o Centro Cultural Olga Cadaval e a Biblioteca Municipal Casa Mantero.