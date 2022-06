Cameron Diaz voltou atrás na sua reforma e vai fazer mais um filme.

A atriz de 49 anos, que tinha oficialmente confirmado a sua retirada de Hollywood em 2018, vai entrar ao lado de Jamie Foxx numa comédia de ação para a Netflix chamada “Back in Action” ["De volta ao ativo", em tradução do espírito do título).

Os detalhes estão em segredo, mas o realizador será Seth Gordon (“Chefes Intragáveis”, "Marés Vivas"), a partir de um argumento que escreveu com Brendan O’Brien (“Má Vizinhança”).

O projeto será o terceiro a juntar Diaz e Foxx, após "Um Domingo Qualquer", de 1999, e a nova versão do musical "Annie", de 2014, que foi o último filme da atriz antes da sua "reforma".

Foi Foxx que fez o anúncio no Twitter, partilhando a gravação áudio de uma chamada telefónica com Diaz, que mostrou insegurança sobre o seu regresso ao ecrã.

Foi então que o ator trouxe à chamada um ícone que sabe bem o que é voltar ao ativo após anunciar a retirada, que só durou 40 dias: o jogador de futebol americano Tom Brady.

"Cameron, espero que não estejas zangada por ter gravado isto, mas agora já não dá para voltar atrás. Tive de ligar ao GOAT [Greatest Of All Time, O melhor de todos os tempos]para trazer de volta outro GOAT. A Cameron Diaz e eu estamos 'Back in Action' – o nosso novo filme com a Netflix. A produção começa no outono deste ano!", partilhou Foxx.

Mais tarde, Diaz confirmou o anúncio nas suas redes sociais: "Jamie Foxx, apenas tu conseguias que eu voltasse ao ativo [back in action]!!! Mal posso esperar, vai ser de arrasar".