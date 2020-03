São as primeiras declarações oficiais da organização do Festival de Cannes sobre o que pode acontecer ao evento por causa do coronavírus.

Previsto para 12 a 23 maio, circulam rumores persistentes de que o festival de cinema mais importante do mundo será cancelado por causa da epidemia.

No entanto, até agora as "fontes" próximas diziam que o trabalho estava a decorrer normalmente para a programação ser anunciada a meio de abril.

Numa entrevista ao jornal Le Figaro, o presidente do festival admite que este será cancelado se a situação do coronavírus não melhorar na França até ao próximo mês.