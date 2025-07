Nuno Ribeiro, D.A.M.A, One Vision e Matias Damásio são os cabeças de cartaz do Festival Bom Sucesso, que entre os dias 7 e 10 de agosto leva música, animação e petiscos à estância balnear do concelho de Óbidos.

O cantor, compositor e produtor Nuno Ribeiro abrirá, no dia 7, a edição 2025 do Festival do Bom Sucesso, numa noite em que subirão ao palco, na Aldeia dos Pescadores, Alexandre Magno e DJ Menasso.

O cartaz, que promete quatro dias de “boa música e entretenimento para todos os públicos”, reserva para o dia seguinte a atuação dos D.A.M.A, espetáculo que será antecedido pelos Brasa Duo. A fechar a noite sobe ao palco o DJ Overule.

No dia 9, a proposta será ouvir os One Vision, banda de tributo aos lendários Queen e continuar noite dentro com a já habitual Festa Branca, com animação a cargo de Rubin Kazin e DJ Gabi.

A quarta edição do festival encerra no dia 10 com concertos de Matias Damásio, Os Cauda da Tesoura e Big Show Circus.

Durante os quatro dias de festival, os visitantes vão poder desfrutar ainda de uma zona de ‘street food’ e de animação para toda a família.

"O Festival Bom Sucesso afirma-se, ano após ano, como uma referência no panorama musical da região. É um evento que enriquece a nossa programação cultural, e cujo cartaz tem procurado juntar grandes nomes da música ao talento local", considera o presidente do município de Óbidos, Filipe Daniel, citado numa nota à imprensa,

O Festival Bom Sucesso é uma organização do município de Óbidos, com a Junta de Freguesia do Vau e a empresa municipal Óbidos Criativa, que “voltam a apostar no evento através de parcerias estratégicas e ações de promoção para superar as melhores expectativas, e contribuir para o desenvolvimento económico e cultural da região”, divulgou a câmara numa nota à imprensa.

Desde a sua primeira edição, em 2022, o festival, de entrada livre, e tem-se consolidado ao longo das edições, tendo recebido, em 2024, cerca de 25 mil visitantes, segundo a organização.