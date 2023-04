As desilusões comerciais dos recentes “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” (Marvel) e principalmente "Shazam! Fúria dos Deuses" (DC) trouxeram de volta à atualidade um tema: o "cansaço" com o género dos super-heróis no cinema.

Todos esperam pela estreia de "Guardiões da Galáxia: Volume 3" a 4 de maio nos cinemas para confirmar ou desmentir esse sintoma.

Ironicamente, o seu realizador e agora um dos dois novos presidentes executivos da DC Studios, acha que é mesmo real e acrescenta que ficou tudo mais complicado após "Vingadores: Endgame", o culminar do Universo Cinematográfico Marvel, com o "Blip" que varreu metade da humanidade e o adeus de Robert Downey Jr. e Chris Evans às suas icónicas personagens.

"Quero realmente que a Marvel continue a fazer bons filmes. Acho que é muito difícil após o Blip. Há este evento mundial e universal que aconteceu. E, na verdade, neste momento todos estariam completamente malucos. Portanto, depois disso é difícil escrever histórias. É por isso que os filmes dos ‘Guardiões’ foram mais fáceis, porque se passam um pouco fora disso", disse James Gunn à Rolling Stone.

"Acho que existe algo como o cansaço dos super-heróis. Acho que não tem nada a ver com os super-heróis", acrescentou.

"Tem a ver com o tipo de histórias que andam a ser contadas e se se perde o foco no que interessa, que é a personagem. Adoramos o Super-Homem. Adoramos o Batman. Adoramos o Homem de Ferro. Porque eles são estas personagens incríveis que temos nos nossos corações. E se se torna apenas uma série de disparates no ecrã fica muito chato", esclareceu.

O realizador deu o seu próprio cansaço como espectador como exemplo.

"Fico cansado com a maioria dos filmes de espetáculo, com a rotina de não terem uma história emocionalmente fundamentada. Não tem nada a ver com o facto de serem filmes de super-heróis ou não. Se na base disso não se tem uma história, se é só ver as coisas a chocar umas com as outras, por mais inteligentes que sejam esses momentos explosivos, por mais inteligentes que sejam os designs e os efeitos visuais, torna-se simplesmente cansativo e acho que isso é muito, muito real", notou.

TRAILER LEGENDADO "GUARDIÕES DA GALÁXIA: VOLUME 3".