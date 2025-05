Com "Thunderbolts*" ainda nos cinemas, foi revelada a data de chegada ao Disney+ do filme anterior do Universo Cinematográfico Marvel (MCU, pela sigla original).

Esta terça-feira, a plataforma anunciou o lançamento em exclusivo de "Capitão América: Admirável Mundo Novo" a 28 de maio.

O 35.º título do MCU ficará disponível três meses e meio após a estreia nos cinemas, sinalizando que a Disney está a demorar mais tempo a disponibilizar os seus filmes sem custos adicionais para os subscritores da plataforma, sejam sucessos ou fracassos de bilheteira.

Os resultados apontam para a desilusão comercial no caso do filme que junta Anthony Mackie como o novo super-herói e Harrison Ford a fazer a estreia no MCU: as receitas de bilheteira globais estão nos 415,1 milhões de dólares e os analistas indicaram que precisava de 450 para o estúdio começar a ver o retorno do seu investimento, 180 milhões de dólares na produção e ainda a campanha de marketing.

"Sam Wilson (Anthony Mackie) – que agora empunha o escudo do Capitão América após os acontecimentos de “O Falcão e o Soldado do Inverno” – encontra-se com o recém-eleito presidente dos EUA Thaddeus Ross (Harrison Ford) e rapidamente se vê no meio de um incidente internacional. Numa corrida contra o tempo, Sam terá de descobrir a origem de uma sinistra conspiração global antes que o verdadeiro cérebro por detrás do plano faça o mundo inteiro ver tudo a vermelho", resume a apresentação oficial.

