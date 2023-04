A morte no Universo Cinematográfico Marvel [MCU, pela sigla original] não é necessariamente o fim, mas Scarlett Johansson excluiu o seu regresso como Viúva Negra.

"Estou despachada. Capítulo encerrado. Fiz tudo o que tinha para fazer [com a personagem]. Além disso, voltar e interpretar uma personagem várias vezes, ao longo de uma década, foi uma experiência única", disse a Gwyneth Paltrow no "The Goop Podcast" (citada pela Variety), recordando o período entre "Homem de Ferro 2" em 2010 e a despedida com "Viúva Negra" em 2021.

Johansson quis então saber se a sua interlocutora também tinha chegado ao fim da trajetória como Pepper Potts, que começou com "Homem de Ferro" em 2008, o início do MCU.

"Acho que sim. Isto é, não morri, portanto podem sempre perguntar-me", respondeu não muito segura a vencedora do Óscar por "A Paixão de Shakespeare".

Quando Johansson lhe disse que tinha a certeza de que ela iria voltar "em algum momento", Paltrow não se mostrou muito entusiasmada: "A sério? Uma Pepper Potts de 64 anos? Que bom".