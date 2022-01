"Casa Gucci" é a maior surpresa nas nomeações anunciadas esta quarta-feira nos EUA da 28.ª edição dos Screen Actors Guild (conhecidos apenas pela sigla SAG), os prémios de cinema e televisão atribuídos pelo sindicato dos atores americanos.

O filme de Ridley Scott surge empatado com "O Poder do Cão", visto como um dos grandes favoritos na temporada de prémios que culminará dos Óscares.

O primeiro conseguiu nomeações para Lady Gaga como Melhor Atriz, Jared Leto como Ator Secundário e pelo Elenco (uma categoria que funciona como se fosse a de Melhor Filme nos SAG), enquanto a produção de Jane Campion para a Netflix se destaca com Benedict Cumberbatch para Melhor Ator, e Kodi Smit-McPhee e Kirsten Dunst respetivamente para Ator Secundário e Atriz Secundária (o que talvez explique ter ficado a seguir da categoria de Elenco).

Outra grande surpresa é o esquecimento de Kristen Stewart, o que é um grande rombo no favoritismo que lhe era atribuído para ganhar o Óscar de Melhor Atriz pela interpretação da Princesa Diana em "Spencer".

Ao contrário dos Globos de Ouro ou os Critics Choice Awards, as escolhas para os SAG são feitas por 2500 atores escolhidos ao acaso entre os cerca de 160 mil associados das duas organizações que se juntaram em 2012 (SAG e AFTRA).

Nas categorias dos filmes, as nomeações são o primeiro grande indicador das tendências do interior de Hollywood já que, estatisticamente, parte dos votantes coincidirá com os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que atribui os Óscares: cerca de 85% dos vencedores dos SAG receberam posteriormente a estatueta dourada. Este ano, a cerimónia dos SAG é a 27 de fevereiro, um mês antes dos Óscares.

Dominadas pela Netflix (7 nomeações), e MGM/United Artists (seis), a lista revelada por Vanessa Hudgens e Rosario Dawson confirmou o favoritismo à volta de Will Smith, Denzel Washington, Andrew Garfield, Javier Bardem, Nicole Kidman, Jessica Chastain ou Olivia Colman, mas também mantém a esperança por exemplo para Ben Affleck, Bradley Cooper ou Cate Blanchett.

Por outro lado, os SAG não mostraram grande entusiasmo pela nova versão de "West Side Story" de Steven Spielberg (não obstante a presença de Ariana DeBose para Atriz Secundária) e "Licorice Pizza", de Paul Thomas Anderson (apenas está nomeado Bradley Cooper); deixou de fora vários atores de "Belfast" e "Não Olhem Para Cima" (embora estejam representados na categoria de Elenco); e relegou "Dune" apenas para os prémios para o trabalho dos duplos.

O Poder do Cão

Para Melhor Elenco vão concorrer "Belfast", "Casa Gucci", "CODA – No Ritmo do Coração”, “King Richard: Para Além do Jogo” e "Não Olhem Para Cima".

Sem surpresas, a corrida para Melhor Ator juntou Javier Bardem ("Being the Ricardos"), Benedict Cumberbatch ("O Poder do Cão"), Andrew Garfield ("tick, tick… Boom!"), Will Smith ("King Richard") e Denzel Washington ("The Tragedy of Macbeth").

Para Melhor Atriz, surgem as favoritas Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye"), Olivia Colman ("A Filha Perdida"), Lady Gaga ("Casa Gucci") e Nicole Kidman ("Being the Ricardos"), juntando-se Jennifer Hudson ("Respect").

Com a exclusão de Jamie Dornan e Ciarán Hinds ("Belfast"), a categoria de Melhor Ator Secundário fica em aberto com as nomeações de Ben Affleck ("The Tender Bar"), Bradley Cooper ("Licorice Pizza"), "Troy Kotsur ("CODA"), Jared Leto ("Casa Gucci") e Kodi Smit-McPhee ("O Poder do Cão").

Para Melhor Atriz Secundária, surgem as esperadas Caitríona Balfe ("Belfast"), Ariana DeBose ("West Side Story") e Kirsten Dunst ("O Poder do Cão"), além de Cate Blanchett ("Nightmare Alley - Beco das Almas Perdidas") e Ruth Negga ("Identidade").

Na categoria de cinema existe ainda um prémio que não é incluído na contagem oficial das nomeações dos respetivos filmes por não ser para os atores, mas para as equipas de duplos, onde estão "Dune - Duna", "The Matrix Resurrections", "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", "Viúva Negra" e "007: Sem Tempo Para Morrer".

Nas séries, há "Succession" e "Squid Game" faz história

Succession

Com cinco nomeações cada, "Succession" (HBO) e "Ted Lasso" (Apple TV+), destacam-se nas categorias das séries, onde os canais e plataformas com mais destaque foram a HBO e HBO MAX (14 nomeações), Netflix (10), APPLE TV+ (9) e Hulu (8).

Dois anos após a nomeação e vitória históricas de "Parasitas", da Coreia do Sul, em Elenco de Cinema, do mesmo país "Squid Game" tornou-se a primeira produção de língua não inglesa nomeada para os SAG nas séries.

Para "Succession", houve nomeações individuais para Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin e Sarah Snook, além da categoria coletiva do Elenco em Drama, onde se juntam ainda "The Handmaid’s Tale", "The Morning Show", "Squid Game" e "Yellowstone".

"Ted Lasso" é representado pelos atores Jason Sudeikis, Juno Temple, Brett Goldstein e Hannah Waddingham, além do Elenco em Comédia, que também inclui "The Great", "Hacks", "The Kominsky Method" e "Only Murders in the Building".

Além de Brian Cox, Kieren Culkin e Jeremy Strong ("Succession"), os nomeados para Melhor Ator (Drama) foram Billy Crudup ("The Morning Show") e Lee Jung-jae ("Squid Game).

Jason Sudeikis e Brett Goldstein ("Ted Lasso") disputam Melhor Ator (Comédia) com Michael Douglas ("The Kominsky Method"), Steve Martin e Martin Short ("Only Murders in the Building").

Em Melhor Atriz (Drama), surgem Jennifer Aniston e Reese Withersoon ("The Morning Show"), Jung Ho-Yeon ("Squid Game), Elisabeth Moss ("The Handmaid’s Tale") e Sarah Snook ("Succession").

A Atriz (Comédia) concorrem Elle Fanning ("The Great"), Sandra Oh ("The Chair"), Jean Smart ("Hacks"), Juno Temple e Hannah Waddingham ("Ted Lasso").

Nas categorias de interpretação em Telefilme ou Minissérie, estão nomeados os atores Murray Bartlett ("The White Lotus"), Oscar Isaac ("Scenes from a Marriage), Michael Keaton ("Dopesick"), Ewan McGregor ("Halston") e Evan Peters ("Mare of Easttown"), e as atrizes Jennifer Coolidge ("The White Lotus"), Cynthia Erivo ("Genius: Aretha"), Margaret Qualley ("Maid"), Jean Smart e Kate Winslet ("Mare of Easttown").

Pelo trabalho dos duplos, tanto em Drama como Comédia, foram nomeadas as séries “Cobra Kai”, “O Falcão e o Soldado de Inverno"”, “Loki", "Mare of Easttown" e "Squid Game".