“Em oposição às multidões anónimas que vemos nos media, importa olhar para a singularidade dos indivíduos e das histórias pessoais que cada um transporta consigo – portanto, uma história feita de nomes próprios –, reunindo-os numa memória comum”, acrescenta.

Do programa fazem parte oito filmes, distribuídos por seis sessões, a realizar no sábado, no domingo e na segunda-feira.

As sessões enquadram-se, segundo a programadora Nicole Brenez, em três grandes soluções formais que têm vindo a desenvolver-se no cinema contemporâneo: o “acolhimento”, um cinema cuja construção do filme roda em torno das imagens de outrem; a “passagem”, onde os oprimidos/explorados realizam, eles próprios, o filme; e a “recolha”, onde se impõe uma filmografia construída à base de imagens de outrem, mas onde não impera o primado de nenhum ponto de vista.

A abertura do ciclo será precedida por uma conversa, pelas 18:00 de sábado, entre a programadora Nicole Brenez e António Preto, Diretor da Casa do Cinema Manoel de Oliveira, a que se seguirá a projeção de “La nuit remue”, do francês Bijan Anquetil.

“Newsreel 63 - The Train of Shadows”, do eslovaco Nika Autor e “1968: un archivo ciego”, um documentário, mudo, assinado pelo iraniano Bani Khoshnoudi, em colaboração com o sonoplasta mexicano Mario de Veja e o escritor também mexicano Carlos Prieto Acevedo, fecham o dia dedicado ao “acolhimento”.

“Meishi Street” (foto), do realizador chinês Ou Ning abre o dia dedicado à “passagem”, onde será acompanhado pelo documentário “Regardez chers parents”, do refugiado político costa-marfinense, radicado em França, Mory Coulibaly, e por “Le Pendule de Costel”, de Pilar Arcila.

“Les Sauteurs”, do germânico Moritz Siebert, que encerra o segundo dia, abre a porta ao terceiro e último tema do ciclo “Um Lugar Sobre a Terra: O Cinema da Hospitalidade”, dedicado à classificação formal da “recolha”, que encerra com a proposta do argentino Mauro Andrizzi, o documentário Iraqi Short Films.