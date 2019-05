Catarina Wallenstein estreou no IndieLisboa (encerrou a 12 de maio) o seu primeiro trabalho na realização, feito em parceria com o cineasta brasileiro Felipe Bragança: "Tragam-me a Cabeça de Carmen M.” ainda não tem data de estreia em Portugal e, depois de duas sessões no festival, segue para o circuito de eventos internacionais.

O SAPO Mag conversou com ambos numa tarde ensolarada no parque da Culturgest, onde abordaram um dos temas subjacentes ao filme – o momento sombrio da política brasileira, marcado pela eleição de um presidente que, conforme interpreta Felipe Bragança, carrega consigo um projeto de destruição identitária.

A identidade é o tema central desta alegoria, composta de diálogos filosóficos, signos do passado e acontecimentos do presente – numa espécie de “voo livre” para tentar entender um pouco de um país complexo. Assim também surgiu a figura de Carmem Miranda, atriz nascida em Portugal que se tornou um ícone no Brasil, especialmente através do seu sucesso em Hollywood nos anos 30 e 40 do século passado.

“Cadáver esquisito”

Catarina Wallenstein e Felipe Bragança conheceram-se por causa da participação da atriz no último projeto do cineasta, “Animal Amarelo”, uma coprodução entre o Brasil e a portuguesa O Som e a Fúria.