O Chapitô vai passar a receber cinema todos os meses, divulgou a sala de espetáculos em comunicado.

Definidas pela divulgação de primeiras imagens de filmes portugueses, as sessões que combinarão filme e tertúlia com ceia serão organizadas pelo jornalista e crítica de cinema Rui Pedro Tendinha, responsável pelo magazine Cinetendinha.

O primeiro evento “Cinetendinha na Cinetenda Chapitô” será esta sexta-feira, 5 de novembro, com “Nunca Nada Aconteceu”, de Gonçalo Galvão Teles, que esteve na lista de finalistas para ser o representante de Portugal a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional e estreia no circuito comercial a 30 de dezembro.

Descrito como um drama sobre um pacto de adolescentes e o fosso geracional com os seus pais, entre os atores encontram-se Alba Baptista, Rui Morisson, Beatriz Batarda, Ana Moreira, Bernardo Lobo Faria, Miguel Amorim e o falecido Filipe Duarte.

As sessões de cinema vão começar sempre às 21h00 e serão de entrada gratuita. O "prolongamento" do serão no Chapitô à Mesa, com ceia e a conversa com a presença dos atores e cineastas, fica por 12 euros.