E se Hollywood reinventasse "Die Hard" e uma versão feminina de John McClane tivesse de salvar não o marido, mas a sua esposa?

Charlize Theron está mesmo interessada nesta versão lésbica do primeiro filme da saga, que se chamou "Assalto ao Arranha-Céus" em Portugal.

Tudo começou em dezembro, quando um utilizador no twitter avançou com a ideia: "Tudo bem com as comédias românticas natalícias lésbicas, mas o que realmente QUERO é um 'Die Hard' em que a Charlize Theron avança em fúria para salvar a sua esposa".

O utilizador nem sequer tagou a atriz, mas ela reagiu alguns dias depois e mostrou que estava interessada: "Onde é que assino" [o contrato]

Quem se recorda do seu filme "Atomic Blonde" sabe que o tema não é um tabu, mas a atriz garante que a resposta não foi uma reação inconsequente típica das redes sociais: se o projeto for proposto pelo estúdio, ela está mesmo interessada.

"Sim, é uma grande ideia. Foi por isso que respondi no Twitter. Porque achei que era mais ou menos brilhante. O que achei é 'Esta pessoa precisa de começar a apresentar o projeto.", contou numa entrevista recente à Vanity Fair.

"Trata-se de uma grande ideia. E o facto de que seriam duas mulheres, pensei 'Sim, contem comigo'", reforçou.