A fotografia com Chris Hemsworth ao lado do realizador Taika Waititi a anunciar o fim da rodagem de "Thor: Love and Thunder" está a incendiar a Internet.

Em janeiro, Bobby Holland Hanton, duplo do ator, já antecipava o que se preparava, reconhecendo que estava com dificuldade para acompanhar o treino e regime do ator para ser o super-herói da Marvel, sentindo a pressão para ser "o maior Thor que já viu".

"Chegou-se ao fim em 'Thor: Love and Thunder', também é o feriado nacional de não fazer flexões, portanto achei que esta fotografia super relaxada era apropriada. O filme vai ser completamente louco e divertido e também pode comover um pouco. Muito amor, muito trovão! Obrigado a todo o elenco e equipa que fizeram esta outra incrível jornada da Marvel. Apertem os cintos, preparem-se e vejo-vos nos cinemas", escreveu Chris Hemsworth, claramente já a antecipar o impacto da imagem.

Ainda com Tessa Thompson, Natalie Portman e Christian Bale como vilão, o filme estreia nas salas a 6 de maio de 2022, mas mais do que as as boas intenções do ator em relação ao regresso dos espectadores ou os elogios ao projeto, o tema que está a dominar as reações é o tamanho gigantesco dos seus braços.

"Deus é uma mulher e ela sabia exatamente o que estava a fazer quando criou o Chris Hemsworth.



Chris Hemsworth acordou hoje e disse 'vou dar aos gays tudo o que querem para o Mês do Orgulho



A recordar que Christian Bale enfrenta Chris Hemsworth em 'Thor: Love and Thunder'



Chris Hemsworth. Ele parece literalmente uma figura de ação dos anos 80.