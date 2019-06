O balanço não augura grande futuro para esta nova equipa no cinema: apesar de ter conquistado o primeiro lugar, "Força Internacional" ficou muito abaixo das estreias de todos os três filmes com a dupla Will Smith e Tommy Lee Jones.

Estes arrancaram os fins de semana respetivamente com 51, 52,1 e 54,5 milhões em 1997, 2002 e 2012. Ajustando esses valores à inflação, o balanço é ainda mais negativo: 100,2, 80,8 e 60,5 milhões.

Sem ter a favor boas críticas, os analistas apontam agora para as receitas finais nos EUA do novo "MIB" a ficarem ao nível da estreia com inflação dos filmes anteriores.

Com um orçamento de 100 milhões de dólares, será mais uma desilusão comercial e outra mancha no currículo de Chris Hemsworth, que não consegue um sucesso de bilheteira quando não é Thor.

Este fim de semana também estreou nos EUA outra sequela que não convenceu: "Shaft", continuação do filme de 2000 também com Samuel L. Jackson e Richard Roundtree (o Shaft dos anos 1970), ficou apenas em sexto lugar, com 8,3 milhões de dólares, o que indica que não vai recuperar nos cinemas o custo de 30 a 35 milhões.

A consolação para o estúdio é que vendeu os direitos internacionais para a Netflix, reduzindo o prejuízo.