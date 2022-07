Se depender de Chris Hemsworth, o seu Thor não irá desistir do Mjolnir tão cedo.

Na passadeira vermelha de "Thor: Amor e Trovão", o seu quarto filme como protagonista do super-herói, o ator de 38 anos disse que tenciona seguir em frente enquanto a Marvel deixar.

"Vou continuar a fazê-lo até que alguém me dizer para sair do palco. Adoro fazer isto", revelou à publicação Deadline.

Hemsworth destacou a "qualidade de adolescente", o "sentido de aventura" e "uma espécie de imaturidade engraçada" como razões para Thor continuar a ser muito popular junto dos fãs.

Qualidades que, acrescentou, se encontram no realizador Taika Waititi e contribuíram para a vontade de continuar: "[Trabalhar com Waititi] é sempre algo completamente diferente, algo fresco. E ele é um grande amigo. Tem o mesmo tipo de qualidade imatura de que estava a falar. Da melhor forma possível".

Numa entrevista anterior à BBC, Chris Hemsworth mostrou-se interessado em bater o recorde do ator que interpretou o mesmo super-herói de forma contínua durante mais tempo no cinema, na posse do "rival" compatriota Hugh Jackman, que foi Wolverine entre 2000 e 2017.

O intérprete de Thor está agora imediatamente atrás, com 11 anos, entre 2011 e 2022.