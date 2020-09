Chris Hemsworth não se quer reformar tão cedo do Universo Cinematográfico Marvel.

Ao contrário do que aconteceu com Robert Downey Jr. e Chris Evans, que se despediram respetivamente de Homem de Ferro e Capitão América com "Vingadores: Endgame", o ator de 37 anos avisou que não tem qualquer intenção de dizer "adeus a esta marca".

Chris Hemsworth estreou-se em 2011 com o primeiro "Thor" e desde então entrou em mais seis filmes da Marvel, cumprindo o que estava estipulado no seu contrato.

Em janeiro de 2018, confirmou a "reforma" mas acabou por renovar contrato após a revitalização da sua personagem com uma faceta de humor injetada pelo realizador Taika Waititi em "Thor: Ragnarok" (2017), que também vai estar à frente do novo filme.