Nanni Moretti permanece internado nos cuidados intensivos no Hospital San Camillo, em Roma, mas está estável após ter sofrido um ataque cardíaco na quarta-feira, que levou a uma cirurgia de emergência.

Segundo a agência de notícias italiana Ansa, o prognóstico mantém-se reservado e o cineasta italiano de 71 anos irá permanecer em observação, mas os médicos estão "otimistas". Já o jornal La Stampa destaca que o estado de saúde "está a melhorar".

Moretti terá chegado ao hospital ao fim da tarde de quarta-feira pelos seus próprios meios e não de ambulância, sendo imediatamente socorrido e estabilizado antes da cirurgia, que durou mais de uma hora e meia, ainda segundo o jornal italiano.

Em outubro do ano passado, Moretti já tinha sofrido um ligeiro ataque cardíaco que o impediu de participar numa apresentação em Nápoles de última hora do um filme que produziu e também foi acompanhado no Hospital San Camillo.

Frequentemente comparado a Woody Allen pelos seus filmes excêntricos, inconvencionais e autobiográficos, nos quais frequentemente aparece como o seu alter ego, o quieto e tímido em relação à imprensa Moretti é um dos comentadores sociais mais afiados do cinema italiano.

O seu repertório inclui sátiras mordazes, bem como histórias delicadamente tratadas de crise familiar, como "O Quarto do Filho" (2001), sobre o impacto numa família da morte de um filho, ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cannes.

Muitas vezes misturando humor estranho com crítica política, os filmes incisivos de Moretti abordaram tópicos como o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi na sátira "O Caimão" (2006) e o funcionamento interno da Santa Sé em "Habemus Papam - Temos Papa" (2011).

Após uma série de filmes, começando com a sua comédia de 1976 filmada em Super 8 "Io sono un autarchico", Moretti encontrou fama fora da Itália com "Querido Diário", de 1993, quando disparou para a consciência do público internacional em cima de sua scooter Vespa.

Este filme, no qual Moretti ziguezagueia por uma Roma quase deserta enquanto partilha interações invulgares com aqueles que encontra ao longo do caminho, rendeu-lhe um Prémio de Melhor Realização em Cannes em 1994.

O seu trabalho mais recente, "O Sol do Futuro", sobre um realizador de cinema - interpretado por Moretti - competiu no Festival de Cinema de Cannes em 2023.