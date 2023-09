O Cineclube de Faro (CCF) vai homenagear a cineclubista e antiga coordenadora do Plano Nacional de Cinema Graça Lobo, iniciando um ciclo de cinema, na terça-feira, 26 de setembro, data de nascimento de Graça Lobo.

“O CCF presta homenagem a uma das mais influentes, dedicadas e entusiastas cineclubistas, sócias e dirigentes que o Cineclube de Faro conheceu”, segundo um comunicado da organização.

A nota dá conta de que o programa se inicia a 26 de setembro, data do seu nascimento, com um ciclo de cinema longo, “escolhido por quem trabalhou diretamente com ela”, que durante 2023 e 2024 "deambulará" por escolas e espaços habituais do CCF, acompanhado pela publicação de um catálogo.

“Esta publicação será lançada a 28 de dezembro de 2023, no Dia do Cinematógrafo, atividade que Graça Lobo concebeu e dinamizou no âmbito da Secção de Formação do CCF, cuja criação impulsionou”, de acordo com o comunicado.

Maria da Graça da Silva Lobo, que morreu a 30 de dezembro do ano passado, aos 66 anos, em Faro, esteve na génese do Plano Nacional de Cinema (PNC), um projeto que coordenou entre 2012 e 2014 e que tem semelhanças com uma outra iniciativa educativa, existente no Algarve desde 1998, intitulada "Juventude-Cinema-Escola".

Quando o PNC foi lançado em 2012 ainda como uma experiência-piloto, Graça Lobo disse numa sessão pública que o projeto pretendia, num primeiro momento, dar a conhecer "o ato cívico da ida à sala de cinema", porque "muitos alunos nunca foram a uma sala de cinema" ou não estão familiarizados com a história da Sétima Arte.

Professora convidada na Universidade do Algarve, Graça Lobo promoveu ainda dezenas de ações de formação em Literacia Fílmica, por todo o país.

Graça Lobo tornou-se cineclubista em 1980, tendo sido vice-presidente do Cineclube de Faro (CCF), de 1996 a 2008, e membro da Comissão de Formação do CCF, entre 2015 e 2018.