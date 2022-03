O Cinema Medo, que combina a exibição de uma curta-metragem de terror inédita com uma experiência imersiva. As personagens do filme rompem a tela e vão-se materializando à medida que o público percorre as entranhas do Cinema. Criada por Michel Simeão e coproduzida pelo Teatro Reflexo/Projecto Casa Assombrada e a EGEAC, esta produção totalmente inovadora tem lugar no Cinema São Jorge.

Pela primeira vez o público terá acesso a zonas interditas e labirínticas - espaços nunca antes visitados: escadarias e corredores, catacumbas, caves, camarins e até uma sala de cinema secreta do Cinema São Jorge.

Mas a inovação deste conceito não fica por aqui. Durante esta travessia pelo Medo e o Desconhecido, numa espécie de pesadelo do qual não se consegue acordar, o público estará lado-a-lado com as personagens grotescas que povoam esta narrativa.

Simultaneamente, os espectadores serão jogadores, ao serem divididos em equipas que vão competir entre si para ganhar uma recompensa ímpar: o privilégio de visitar a sala secreta onde alegadamente a Censura cortava filmes e onde o próprio Salazar poderá ter visto filmes discretamente. Uma sala que se mantém intacta até aos dias de hoje.