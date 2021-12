O realizador de "Magnólia" e "Haverá Sangue", Paul Thomas Anderson, vai ser alvo de uma ciclo no cinema Nimas, em Lisboa, composto por sete das suas longas-metragens, que vão ser exibidas, em diferentes sessões, de 2 a 19 de janeiro.

O ciclo abre com "Haverá Sangue" (2007), que será projetado nos dias 2 (14:00) e 14 (17:00). Seguem-se "Magnólia" (1999), nos dias 3 e 13 (sempre às 18:00), "Embriagado de Amor (2002), nos dias 4 (17:00) e 16 (13:00), "Jogos de Prazer" (1997), nos dias 5 (14:00) e 17 (31:30), e "Linha Fantasma", nos dias 9 (14:45) e 18 (12:30).

"O Mentor" (2012) será exibido no dia 10 (12:00), e "Vício Intrínseco" (2014), no dia 15 (16:30) e no dia 19 (21:30).

"Um dos cineastas mais fascinantes e originais da sua geração", Paul Thomas Anderson "assinou algumas das obras mais memoráveis do cinema dos últimos 25 anos", lê-se no texto de apresentação deste ciclo.

Vencedor do Urso de Ouro ("Magnólia") e do Urso de Prata ("Haverá Sangue"), em Berlim, do Prémio de Melhor Realizador em Veneza ("O Mentor"), assim como em Cannes ("Embriagado de Amor"), festival onde se estreou com a sua primeira longa ("Passado Sangrento", 1996), Anderson foi nomeado várias vezes para os Óscares ("Linha Fantasma", "Vício Intrínseco", "Haverá Sangue", "Magnólia", "Boogie Nights"...), tendo os seus filmes conquistado várias estatuetas.

O cineasta "explora a imperfeição humana que se materializa em personagens complexas e alienadas", lê-se na apresentação do ciclo. "Acedemos aos seus mundos através do contínuo movimento rítmico de uma câmara que segue, desliza e se desloca sem pressa, mas com energia e tensão, em torno das suas histórias únicas, de filme para filme".