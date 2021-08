"Raúl Ruiz Para Siempre" é o título de um ciclo que o cinema Nimas, em Lisboa, dedica ao realizador chileno, a partir de quinta-feira e até ao final do mês.

A intenção, segundo a Leopardo Filmes, é assinalar os dez anos da morte do cineasta, recordando oito filmes, nomeadamente "Mistérios de Lisboa", uma das obras que Ruiz rodou em Portugal ao longo da carreira.

O ciclo começa com "O Tempo Reencontrado" (1999), com apresentação do produtor Paulo Branco, que trabalhou com Ruiz, seguindo-se, entre outros, "Três Vidas e uma Só Morte" (1996), "Klimt" (2006) e "Combate de Amor em Sonho" (2000).

Raul Ruiz morreu a 19 de agosto de 2011 em Paris, aos 70 anos.