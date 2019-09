O ciclo Cinema Vadio está de regresso a Leiria de sexta-feira a dia 21 para mostrar quatro filmes ao ar livre em dois espaços verdes da cidade, na quinta edição de um evento com que a organização quer surpreender a população.

"À quinta edição quisemos demonstrar maturidade e qualidade, mas também que ainda somos capazes de surpreender", afirma a programadora e produtora Catarina Mamede, da associação ecO.

Em 2019, as sessões de Cinema Vadio estão agendadas para os dias 6, 7, 20 e 21, sendo as duas primeiras no local habitual, o Jardim da Vala Real, e as restantes numa nova localização, a Villa Portela, habitação construída no século XIX, situada no centro da cidade e rodeada de jardim e zonas verdes.

Atualmente, é monumento de interesse nacional e a Câmara de Leiria pretende instalar lá, depois da requalificação, um centro de artes.

"É um novo espaço, cuja beleza e centralidade refletem o conceito subjacente ao Cinema Vadio desde a sua génese: levar o público para o ar livre e fortalecer o sentimento de comunidade", sublinha a organizadora.

Segundo a associação ecO, a programação de 2019 reflete "variedade e ecletismo" que têm marcado o ciclo de cinema.

No dia 06, sexta-feira, é exibido "Green book - Um guia para a vida", de Peter Farrelly, vencedor do Oscar para Melhor Filme em 2019. No sábado, dia 07, a proposta é para maiores de 06 anos: "Smallfoot: uma aventura gelada".

Na Villa Portela, a sessão de dia 20 contempla um cineconcerto com Charlie Mancini. No dia 21, é exibido "BlacKkKlansman: O Inflitrado", de Spike Lee, fechando com festa e música de dj Peregrino.