Dois documentários portugueses que registam rotinas, gestos, processos de aprendizagem e crescimento nas escolas de música e de dança do Conservatório Nacional estreiam-se na quinta-feira nos cinemas portugueses.

"Il sogno mio d'amore", de Nathalie Mansoux e Miguel Moraes Cabral, acompanha dois anos, entre 2014 e 2016, do quotidiano da escola de música do conservatório, no antigo convento dos Caetanos, em Lisboa, atualmente encerrado para obras.

"Infância, adolescência, juventude", de Rúben Gonçalves, documenta três momentos fulcrais no percurso letivo de quem decide estudar dança, a partir das filmagens no ano letivo 2014-2015: A entrada na escola, a etapa de conclusão do 9.º ano e a saída da escola.

Apesar de a estreia dos dois documentários ter sido uma coincidência, por questões de calendário, há uma ressonância temática entre ambos.

Produzido pela O Som e a Fúria e exibido em 2018 no festival DocLisboa, "Il sogno mio d'amore" versa sobre "a linguagem no ensino musical", com a componente de som a ganhar protagonismo, contou Miguel Moraes Cabral à agência Lusa.

"Pegámos na câmara e nos microfones e fomos filmando e gravando enquanto pesquisávamos. A linguagem que se ensina naquelas aulas é muito específica, mas tem muitos sons, muitos gestos. Era uma pesquisa ao vivo", disse.

No documentário, os dois realizadores filmaram aulas, a dinâmica de aprendizagem que se estabelece entre aluno e professor, os ensaios individuais de estudantes nos corredores, as apresentações públicas, o dia-a-dia de um edifício centenário e envelhecido.