No acumulado dos primeiros sete meses de 2019, as estatísticas mensais do ICA dão conta de uma subida de quase 480 mil pessoas nos cinemas portugueses, em comparação com o mesmo período do ano passado, para um total de 8,48 milhões de espectadores, o que significa uma subida de 6%, no acumulado.

No campo da receita, o aumento é semelhante: a subida de julho levou o total do ano a registar um crescimento de 5,5% para 45,4 milhões de euros.

A impulsionar os números de julho esteve, em particular, “O Rei Leão”, de Jon Favreau, que, apesar da estreia no dia 18 de julho, se tornou no filme mais visto do ano em Portugal com 717,3 mil espectadores e uma receita bruta de quase quatro milhões de euros.

Na lista dos dez mais vistos em 2019 não há nenhuma produção portuguesa. Já o ‘ranking’ de filmes portugueses mais vistos continua a ser liderado por “Snu”, de Patrícia Sequeira, com 82 mil espectadores, colocando-se “Tony”, de Jorge Pelicano, sobre o cantor Tony Carreira, em quinto lugar da lista, com 19 mil espectadores em apenas uma semana de exibição.

No panorama da exibição cinematográfica, a NOS Lusomundo continua a dominar, com 22,9% dos lugares a nível nacional, em 218 ecrãs e 31 espaços, seguida pela Cineplace com 85 ecrãs em 14 recintos.

O número de espectadores de cinema é divulgado mensalmente pelo ICA, desde 2004, com base em dados de bilheteira. Anteriormente, o número de espectadores era estimado pelo Instituto Nacional de Estatística, a partir do Inquérito aos Espectáculos Públicos (até 1998) e do Inquério ao Cinema (1999-2003).