Pela primeira vez, os principais exibidores de cinema nos EUA e Grã-Bretanha aceitaram exibir um filme da Netflix, a sequela de "Knives Out - Todos São Suspeitos" (2019).

"Glass Onion: Um Mistério Knives Out" será exibido durante uma semana a partir de 23 de novembro em mais de 600 cinemas dos exibidores AMC, Regal e Cinemark, apesar do lançamento na plataforma estar marcado para um mês mais tarde e esta ter a política de não divulgar as receitas de bilheteira, o que os outros estúdios descrevem como falta de "transparência".

Com outras dimensões, acontecerá o mesmo em cinemas na Grã-Bretanha, Alemanha e Itália, mas não são conhecidos planos que incluam Portugal: a NOS só tem anunciados os lançamentos de "Bardo, Falsa Crónica de umas Quantas Verdades", de Alejandro González Iñárritu (17 de novembro), "Guillermo Del Toro´s Pinocchio" (24 de novembro) e "Ruído Branco", de Noah Baumbach (8 de dezembro).

Anteriormente, os filmes da Netflix tinham estreias limitadas nos EUA, principalmente para se qualificarem para a temporada de prémios, mas em exibidores mais pequenos.

"Glass Onion: Um Mistério Knives Out"

O acordo revelado a 6 de outubro não tem precedentes: durante anos, os principais cinemas rejeitaram exibir os filmes da Netflix por não respeitarem uma janela de lançamento exclusivo de cerca de 90 dias.

Para a sequela de "Knives Out", a plataforma concordou com uma janela exclusiva de 30 dias, mais formal do que real já que se trata de apenas uma semana de exibição.

O contexto pós-pandemia explica a aproximação entre as duas partes: os cinemas precisam de produtos depois de um fim de verão e início de outono sem "blockbusters" (o primeiro filme foi um grande sucesso de bilheteira em 2019) e a Netflix dá visibilidade mediática ao filme e cumpre o contrato com o realizador Rian Johnson e a estrela Daniel Craig de fazer um grande lançamento, ainda que limitado, para o grande ecrã.

Os responsáveis da AMC e Cinemark nos EUA, e da VUE na Grã-Bretanha, disseram publicamente que este podem ser o primeiro de vários acordos e que "todos ficam a ganhar se isto funcionar", mas o CEO da Netflix deitou um balde de água fria aos que acreditam que a plataforma acabará por se aproximar do modelo tradicional de lançamento dos filmes dos outros estúdios de Hollywood.

"Estamos no negócio de entreter os nossos subscritores com filmes Netflix na Netflix, portanto é nisso que estamos a focar toda a nossa energia e a maioria do nosso investimento", revelou Ted Sarandos durante o anúncio dos resultados da empresa para o terceiro trimestre esta terça-feira, em que registou um aumento de 2,4 milhões de subscritores (para um total histórico de 223 milhões).

Da perspetiva da plataforma, o CEO destaca que a objetivo não mudou: "Há sempre todo o tipo de debates, para trás e para a frente. Mas não há dúvida de que fazemos os nossos filmes para nossos subscritores e queremos realmente que eles os vejam na Netflix. E, claro, com uma semana de lançamento nos cinemas, a maioria das pessoas irá vê-los na Netflix. Assim como veem todos os filmes. A maioria das pessoas assiste à maioria dos filmes em casa".

TRAILER LEGENDADO "GLASS ONION: UM MISTÉRIO KNIVES OUT".