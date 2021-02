A Cinemateca Portuguesa iniciou esta semana uma rubrica online, de divulgação de filmes portugueses do cinema mudo, enquanto estiver de portas fechadas ao público, no período de confinamento, por causa da covid-19.

O primeiro filme a ser colocado 'online', e acessível até ao dia 21, é "Rita ou Rito?!", comédia de Reinaldo Ferreira, de 1927, que teve um restauro fotoquímico em 2017 e edição recente em DVD, com música original composta e interpretada pelo pianista Filipe Raposo.

Os filmes serão disponibilizados semanalmente à sexta-feira, pela Cinemateca Portuguesa, estando prevista a exibição temporária de obras como "A Rosa do Adro" (1919), de Georges Pallu, "Os lobos" (1923), de Rino Lupo, e "Lisboa, crónica anedótica" (1930), de Leitão de Barros.

"Estas obras têm sido digitalizadas em resolução 4K a partir das preservações fotoquímicas realizadas pela Cinemateca ao longo das últimas décadas, respeitando sempre tanto as velocidades de projeção como as cores originais", refere o museu do cinema, em nota de imprensa.