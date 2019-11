O cinema é o tema que vai juntar várias personalidades portuguesas nos próximos meses em conversas informais.

No primeiro dos encontros "City Talks", online já a 14 de novembro, o jornalista e crítico Rui Pedro Tendinha irá receber como convidados o radialista e cinéfilo Nuno Markl, a editora do SAPO Mag Inês Mendes e o cineasta e ator Filipe Vargas.

O tema será a “temporada de prémios” e vai passar pelos filmes que se esperam que venham a ser os grandes nomeados para a temporada que está atualmente em crescendo nos EUA. O episódio piloto será gravado nos estúdios da Escola de Tecnologias Inovação e Criação (ETIC).

O projecto é organizado pelo Cinema City com o Cinetendinha e a escola ETIC e todos os episódios ficarão disponíveis no canal de YouTube do exibidor.

Com cerca de uma hora, todos os meses até abril haverá um novo episódio. O segundo, previsto para 12 de dezembro, será sobre os "blockbusters" de Natal.