Apesar de todo o sucesso e dos Óscares, Claire Danes não está arrependida de ter virado as costas a "Titanic".

No mais recente episódio do podcast Armchair Expert With Dax Shepard, a atriz recordou que recebeu muitas propostas após o sucesso de "Romeu + Julieta" em 1996, onde contracenou precisamente com Leonardo DiCaprio.

Um delas terá sido para "Titanic", de 1997: antes de Kate Winslet, terá sido uma das possibilidades mais sérias para o papel de Rose, juntamente com Gwyneth Paltrow e Gabrielle Anwar (a parceira do tango de Al Pacino em "Perfume de Mulher").

A versão mais consensual é que não foi escolhida porque o realizador James Cameron rejeitou repetir a dupla de atores, mas Shepard perguntou-lhe se era verdade que lhe tinham oferecido o épico.

"Acho que sim. Não tenho completamente a certeza. Houve um forte interesse, mas para ser sincera, tinha acabado de fazer este épico romântico com o Leo na Cidade do México, que era onde iam filmar 'Titanic", e simplesmente não era capaz", explicou.

A atriz contou que testemunhou o momento em que Leonardo DiCaprio tomou a decisão de fazer o filme porque tinham o mesmo manager e estavam no seu escritório.