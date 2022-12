A "notícia" surgiu na segunda-feira na imprensa tabloide britânica e entusiasmou os muitos fãs nas redes sociais e não só: 17 anos depois, estava a caminho uma sequela da comédia romântica e clássico de Natal "O Amor Não Tira Férias".

Primeiro o The Sun e a seguir o The Daily Mail garantiam que "o plano é começar a rodagem no próximo ano" na Grã-Bretanha e EUA e estavam assinados os contratos para regressarem todos os atores principais: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black.

O novo filme iria "revisitar as relações" entre as quatro personagens: no filme de 2006, tudo começava quando duas mulheres que não se conheciam e viviam a milhares de quilómetros de distância, decidiam trocar 'online' de casa durante duas semanas, entre Londres e Los Angeles, desesperadas por uma mudança de rumo após muitos e variados problemas semelhantes com o género masculino.

A comédia romântica foi um razoável sucesso comercial no inverno de 2006, mas o seu maior impacto surgiu nos anos que se seguiram quando, tal como aconteceu com "O Amor Acontece", se tornou um clássico de Natal.

Mas a verdade é que... nenhum sequela está a caminho e nem sequer em preparação.

"Tantas mensagens privadas por causa disto. Lamento, mas não é verdade", escreveu a realizadora e argumentista Nancy Meyers, partilhando uma imagem da partilha da "notícia".

O rumor também desmentido por Kate Winslet, que está a promover "Avatar: O Caminho da Água".

"Li alguma coisa sobre isso, mas é a primeira vez que oiço falar disso. Garanto-vos que nem um agente ou um representante ou qualquer pessoa do primeiro filme teve qualquer conversa comigo sobre isso. Juro-vos que isso nunca surgiu", disse a atriz à revista People.