Sam Rockwell e Kathy Bates são a "artilharia pesada" no elenco do próximo filme de Clint Eastwood, cuja rodagem deve começar perto do fim do ano.

Tal como outros filmes do cineasta, a história de "The Ballad of Richard Jewell" mostra um homem normal que se transforma por causa de circunstâncias extraordinárias: baseia-se na história verídica de Richard Jewell, um segurança mandou evacuar as pessoas do Centennial Olympic Park após descobrir um pacote suspeito durante os Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Tratava-se de uma bomba que ainda matou duas pessoas (uma de enfarte) e feriu outras 111.

Elevado ao estatuto de herói americano, viu a vida virada de pernas para o ar quando se tornou um possível suspeito desse mesmo atentado. Falsamente acusado, tornou-se um pária e apesar do FBI o ter ilibado três meses mais tarde, nunca mais recuperou completamente a reputação ou a confiança em si mesmo.