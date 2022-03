“CODA - No Ritmo do Coração” foi um dos filmes premiados pela Associação de Argumentistas Americanos (Writers Guild of America no original, conhecida por WGA) este domingo, na última cerimónia da indústria de Hollywood antes da grande noite dos Óscares no dia 27 de março, que foi virtual e onde todos os nomeados tinham gravado antecipadamente discursos de vitória.

Em apenas um fim de semana, o modesto filme de dez milhões de dólares da plataforma Apple TV+ passou de nomeado improvável a potencial vencedor dos Óscares: além do prémio de Melhor Argumento Adaptado na WGA, no sábado recebera o Melhor Filme da Associação de Produtores, que em 32 anos coincidiu 22 vezes com as estatuetas douradas.

No Melhor Argumento Original, a vitória foi para "Não Olhem Para Cima", o que foi uma surpresa: o favorito era “Licorice Pizza”, de Paul Thomas Anderson.

Embora cerca de dois terços dos vencedores da WGA tenham ganho a seguir o Óscar nos últimos anos, filmes como "O Poder do Cão", "A Filha Perdida" e "Drive My Car" (Argumento Adaptado) e "Belfast" e "A Pior Pessoa do Mundo" (Original) foram excluídos dos prémios porque foram escritos fora da jurisdição do acordo de negociação coletivo de trabalho da associação, conhecido como "Minimum Basic Agreement", ou do equivalente em alguns sindicatos de argumentistas internacionais.

Entre os prémios de televisão, “Succession” e “Hacks” ganharam nos argumentos em Drama e Comédia, que englobam todos os episódios das respetivas séries, com a segunda a ganhar ainda na categoria de Nova Série.

Houve ainda prémios para episódios concretos: “Retired Janitors of Idaho” valeu mais um prémio a “Succession” em Drama, enquanto “Alone At Last” de "A Grande" ganhou em Comédia.

Em categorias para produções mais longas, "Maid" ganhou em argumento adaptado e “Mare of Easttown” em original.