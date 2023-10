Esta quinta-feira, foi divulgado um pequeno "aperitivo" da comédia romântica "Todos Menos Tu".

As imagens quentes e sugestivas do "teaser trailer" mostram a química entre Sydney Sweeney (a revelação da série "Euphoria") e Glen Powell "(Top Gun: Maverick") e prometem uma comédia atrevida que está a ser promovida como uma versão moderna muito livre da peça "Muito Barulho por Nada", de William Shakespeare.

"Quando os arqui-inimigos da faculdade se juntam anos depois da graduação para um casamento num local distante, fingem ser um casal por motivos pessoais. Mas enquanto fingem, apaixonam-se a sério", é o resumo oficial do filme, que ganhou visibilidade mediática quando começaram a circular rumores (desmentidos) de que os dois atores estavam a passar o romance na ficção para a vida real depois de imagens dos bastidores da rodagem na Austrália captadas pelos paparazzi e fãs.

Com estreia portuguesa prevista para 14 de dezembro, "Todos Menos Tu". é realizado por Will Gluck, o mesmo da comédia de culto "Ela É Fácil" (2010) e da saga "Peter Rabbit" (2018-2021), e o elenco inclui ainda Dermot Mulroney (um veterano do género, popularizado por "O Casamento do Meu Melhor Amigo"), Michelle Hurd (“Star Trek: Picard”), Alexandra Shipp, Darren Barnet, Rachel Griffiths, Bryan Brown e Joe Davidson.

TRAILER LEGENDADO.