Haverá sessões até dia 7, com a entrada no recinto e estacionamento sempre a partir das 20 horas e a exibição de "Conteúdo Exclusivo da Indústria e Conteúdo Comic Con Portugal" entre as 20h30 e 21h20.

O Drive in Comic Con Portugal Sessions é um evento gratuito, mas os interessados têm que fazer uma reserva antecipada, preenchendo um formulário com o dia/sessão pretendido, através do site do evento (https://drive-in.comic-con-portugal.com/).

Após concluir este processo, os participantes terão de aguardar por um e-mail e SMS de confirmação com a informação da reserva, que devem apresentar obrigatoriamente no dia do evento para ter acesso ao recinto.

A organização salienta que os espectadores devem estacionar e posicionar o automóvel no local indicado, sintonizar a frequência e assistirem aos conteúdos que irão passar no ecrã gigante.

Faz-se ainda o apelo a um comportamento social responsável: o acesso será apenas limitado a automóveis (e o número de pessoas de acordo com o limite da capacidade) e "é expressamente proibido sair das viaturas" durante as sessões.

Devem ainda ser respeitadas as regras de higienização e uso de máscara de proteção obrigatória na deslocação aos WC disponíveis.

A PROGRAMAÇÃO

DIA 1 DE JUNHO

20h00 – Entrada no recinto e estacionamento de viaturas

20h30 – 21h20 – Conteúdo Exclusivo da Indústria e Conteúdo Comic Con Portugal

21h30 – "O Meu Espião"

DIA 2 DE JUNHO

20h00 – Entrada no recinto e estacionamento de viaturas

20h30 – 21h20 – Conteúdo Exclusivo da Indústria e Conteúdo Comic Con Portugal

21h30 – "Era uma vez em… Hollywood"

DIA 3 DE JUNHO

20h00 – Entrada no recinto e estacionamento de viaturas

20h30 – 21h20 – Conteúdo Exclusivo da Indústria e Conteúdo Comic Con Portugal

21h30 – "Parasitas"

DIA 4 DE JUNHO

20h00 – Entrada no recinto e estacionamento de viaturas

20h30 – 21h20 – Conteúdo Exclusivo da Indústria e Conteúdo Comic Con Portugal

21h30 – "IT 2"

DIA 5 DE JUNHO

20h00 – Entrada no recinto e estacionamento de viaturas

20h30 – 21h20 – Conteúdo Exclusivo da Indústria e Conteúdo Comic Con Portugal

21h30 – 23h30 – "La La Land"

00h30 – "Brightburn: O Filho do Mal"

DIA 6 DE JUNHO

20h00 – Entrada no recinto e estacionamento de viaturas

20h30 – 21h20 – Conteúdo Exclusivo da Indústria e Conteúdo Comic Con Portugal

21h30 – 23h30 – "Homem-Aranha: Longe de Casa"

00h30 – "John Wick 3"

DIA 7 DE JUNHO

20h00 – Entrada no recinto e estacionamento de viaturas

20h30 – 21h20 – Conteúdo Exclusivo da Indústria e Conteúdo Comic Con Portugal

21h30 – "After"