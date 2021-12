O 20.º aniversário de"O Senhor dos Anéis" celebra-se oficialmente este domingo, 19 de dezembro, quando chegou aos cinemas o primeiro filme, "A Irmandade do Anel".

Descontente por esta efeméride não estar a ser festejada como acha que merece, principalmente em comparação com os 20 anos de outra saga no cinema, "Harry Potter", que até tem direito a um programa especial da HBO Max, Stephen Colbert decidiu organizar a festa.

"'O Senhor dos Anéis" é, indiscutivelmente, a melhor trilogia na história do cinema. E sei que já posso ter dito isso muitas vezes, mas nunca, nem uma vez, o fiz com rap. Até agora", proclamou o apresentador, comediante e super fã.

Ultrapassando de forma engenhosa as limitações da pandemia, o vídeo da canção rap junta Colbert com o músico Jon Batiste (responsável musical pela banda do programa "The late Night" e vencedor do Óscar por "Soul" ) e os atores Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Hugo Weaving (em Elvish!), Andy Serkis, Orlando Bloom e Viggo Mortensen, além das participações especiais de Method Man, Killer Mike (a atirar para o lixo outras sagas cinematográficas) e até Anna Kendrick.

