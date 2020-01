Os concursos de apoio ao Cinema e ao Audiovisual deste ano “abrirão ainda no primeiro trimestre”, anunciou hoje no parlamento, em Lisboa, o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva.

“Os concursos [anuais] do ICA [Instituto do Cinema e Audiovisual] abriram em fevereiro do ano passado e abrirão no primeiro trimestre -- não quero comprometer-me com fevereiro para não correr o risco de poder haver um ligeiro atraso”, afirmou hoje Nuno Artur Silva na audição conjunta das comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e da Cultura e Comunicação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Ainda sobre o ICA, o secretário de Estado revelou que a “discussão do plano estratégico” daquela instituição “já está a ser iniciada”.