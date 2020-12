Foram anunciados os 25 filmes escolhidos este ano para preservação na Biblioteca do Congresso dos EUA.

Nas novidades deste ano para o "National Film Registry" destaca-se o filme de grande orçamento "O Cavaleiro das Trevas", de 2008, que se torna um dos mais recentes dos 800 títulos escolhidos até agora para serem preservados para as próximas gerações.

É apenas o segundo filme de Christopher Nolan a ser incluído no após "Memento" (2000).

A lista inclui outros títulos populares junto do grande público, como "Laranja Mecânica" (1971), de Stanley Kubrick, "Brilhantina" (1978), "O Dueto da Corda" (1980), "O Clube da Sorte e da Alegria" (1993), "Buena Vista Social Club" (1999), a animação "Shrek" (2001) e o vencedor dos Óscares "Estado de Guerra" (2008).

São elegíveis pelo comité do National Film Preservation Board as produções com mais de dez anos que sejam considerados "cultural, historica e esteticamente relevantes", podendo compreender não só longas-metragens como também curtas-metragens, filmes experimentais, documentários ou até filmes caseiros. E devem ser, naturalmente, americanas, uma interpretação suficientemente lata que, por causa da sua produção, permite a inclusão do mítico filme de Stanley Kubrick.

O mais antigo do lista do "National Film Registry" continua a ser "Newark Athlete", de 1891.

O mais recente é o documentário sobre o Movimento dos Direitos Civis nos EUA "Freedom Riders" (2010), incluído este ano, cumprindo à justa o critério de ter dez anos.

Além desse filme ou "O Clube da Sorte e da Alegria", a lista de 2020 inclui outros títulos que destacam a diversidade de histórias e cineastas, como "Os Lírios do Campo" (1963), com o qual Sidney Poitier se tornou o primeiro ator afro-americano a receber o Óscar de Melhor Ator; e "Sweet Sweetback’s Baadasssss Song" (1971), de Melvin Van Peebles.

Os 25 títulos incluem um número recorde de realizados por mulheres: além de "Estado de Guerra" (2009), de Kathryn Bigelow, estão os mudos "Suspense" (1913), co realizado por Lois Weber, e "Bread" (1918), de Ida May Park; "With Car And Camera Around The World" (1929), de Aloha Wanderwell; "Ultraje" (1950), de Ida Lupino; "Illusions" (1982), de Julie Dash; "Losing Ground" (1982), de Kathleen Collins; "El diablo nunca duerme" (1994), de Lourdes Portillo; e "Mauna Kea: Temple Under Siege" (2006), co realizado por Joan Lander.

Segundo uma representante do National Film Registry, a intenção é deliberada: "Com a inclusão de diversos cineastas, não estamos a tentar estabelecer recordes, mas sim a fazer justiça ao destacar as contribuições surpreendentes que mulheres e pessoas de cor têm feito para o cinema americano, apesar de enfrentarem obstáculos muitas vezes esmagadores".

As escolhas são feitas a partir a partir das sugestões recebidas através do site da Biblioteca e em colaboração com o National Film Preservation Board.

Com 11 filmes em 800, o realizador John Ford continua a ser o recordista do National Film Registry.

Lista completa por ordem cronológica

"Suspense" (1913)

"Kid Auto Races At Venice / Charlot Fotogénico" (1914)

"Bread" (1918)

"The Battle Of The Century" (1927)

"With Car And Camera Around The World" (1929)

"Cabin In The Sky / Um Lugar no Céu" (1943)

"Outrage / Ultrage" (1950)

"The Man With the Golden Arm / O Homem do Braço de Ouro" (1955)

"Lilies Of The Field / Os Lírios do Campo"(1963)

"A Clockwork Orange / Laranja Mecânica" (1971)

"Sweet Sweetback’s Baadasssss Song" (1971)

"Wattstax" (1973)

"Grease - Brilhantina" (1978)

"The Blues Brothers / O Dueto da Corda" (1980)

"Illusions" (1982)

"Losing Ground" (1982)

"The Joy Luck Club / O Clube da Sorte e da Alegria"(1993)

"The Ground" (1993-2001)

"El diablo nunca duerme" (1994)

"Buena Vista Social Club" (1999)

"Shrek" (2001)

"Mauna Kea: Temple Under Siege" (2006)

"The Dark Knight / O Cavaleiro das Trevas" (2008)

"The Hurt Locker / Estado de Guerra" (2008)

"Freedom Riders" (2010)