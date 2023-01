Os nomeados para a 95.ª edição dos Óscares começam a ser conhecidos esta terça-feira às 13h30 (hora de Portugal continental).

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas regressa no anúncio deste ano a um evento em direto com a presença da imprensa e publicistas na sua sala de cinema (Samuel Goldwyn Theater) pela primeira vez desde 2016. A emissão em streaming pode ser acompanhada em Oscar.com e Oscars.org, ou nas redes sociais da Academia de Artes e Ciências Cinematográfica.

A conduzir a apresentação estão Riz Ahmed, nomeado para o Óscar de Melhor Ator em 2021 por "Som do Metal" e vencedor da estatueta dourada de Melhor Curta-Metragem em Imagem Real no ano passado por "The Long Goodbye", e Allison Williams, conhecida pela série "Girls" e os filmes "Foge" (2017) e "M3GAN", o primeiro grande sucesso de bilheteira de 2023.

ACOMPANHE O ANÚNCIO EM DIRETO ABAIXO (e siga ao minuto este artigo do SAPO Mag que estará em permanente atualização com a lista de todos os nomeados):

VEJA AQUI.



Logo nos primeiros minutos ficaremos a saber se "Ice Merchants”, do realizador João Gonzalez, e "O Homem do Lixo", de Laura Gonçalves, surgem ou não entre as cinco vagas para Melhor Curta-Metragem de Animação, após terem chegado às 15 finalistas, escolhidas entre as 81 que se tinham qualificado.

Já "O Lobo Solitário", de Filipe Melo, está na "shortlist" de 15 para Melhor Curta-Metragem em Imagem Real, categoria onde se tinham qualificado 200 filmes, e a última previsão da revista especializada The Hollywood Reporter coloca-a na quarta posição para ser nomeada.

Qualquer nomeação seria um feito histórico para o cinema português, já que ultrapassaria as duas curtas de animação que ficaram pela fase dos finalistas, "História Trágica com Final Feliz" em 2006 e “Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias” em 2019, ambas de Regina Pessoa.

A cerimónia está confirmada para a casa "tradicional", o Dolby Theatre, a 12 de março, com Jimmy Kimmel a regressar pela terceira vez como anfitrião, após 2017 (o ano da famosa confusão de envelopes para Melhor Filme entre "La La Land" e "Moonlight") e 2018.

A celebrar um número importante (a 95.ª cerimónia), a sua missão é conduzir com segurança um evento "descarrilou" com a bofetada de Will Smith a Chris Rock há um ano e recuperar as audiências, que ficaram nos 16,6 milhões de espectadores nos EUA (por comparação, a última cerimónia apresentada por Kimmel chegou aos 26.5 milhões).

Graças às categorias técnicas, "Top Gun", de Joseph Kosinski; "Avatar", de James Cameron; Black Panther", de Ryan Coogler; e "Elvis", de Baz Luhrmann, são os favoritos para arrecadar o maior número de nomeações.

Entre os favoritos estão ainda "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", de Daniel Kwan e Daniel Scheinert; "Os Espíritos de Inisherin", de Martin McDonagh; "Os Fabelmans", de Steven Spielberg; "Tár", de Todd Field; e "A Oeste Nada de Novo", de Edward Berger.

As apostas mais seguras nas nomeações entre os atores são Brendan Fraser ("A Baleia"), Austin Butler ("Elvis"), Colin Farrell, Brendan Gleeson e Kerry Condon ("Os Espíritos de Inisherin"), Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"), Cate Blanchett ("Tár"), Viola Davis ("A Mulher Rei") e Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Para Sempre").

Lista completa de nomeações (em atualização)

