"Ice Merchants”, do realizador João Gonzalez, está nomeado para Melhor Curta-Metragem de Animação nos Óscares de Hollywood.

As nomeações em 24 categorias dos Óscares pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas foram anunciadas esta terça-feira em direto de Los Angeles, numa emissão conduzida pelos atores Riz Ahmed ("Som do Metal") e Allison Williams ("Foge", "M3GAN", o primeiro grande sucesso de bilheteira de 2023).

A presença de "Ice Merchants" é um feito histórico para o cinema português: a curta estava entre as 15 finalistas da categoria anunciadas a 21 de dezembro do ano passado, onde se tinham qualificado 81 filmes.

"Foi uma surpresa muito agradável", diz João Gonzalez

Questionado pela Lusa sobre se algum dia teria imaginado que “Ice Merchants” pudesse tornar-se no primeiro filme português nomeado a um Óscar, João Gonzalez respondeu: “Não, de todo”.

“Comecei este filme como filme de escola, comecei a fazê-lo no meu quarto pequeno de Londres, nunca imaginei que poderia tomar este tipo de proporções. Foi uma surpresa muito agradável. Foram dois anos de trabalho, é muito gratificante, obviamente, sermos valorizados”, partilhou com a Lusa.

Embora assine o filme, João Gonzalez fala num “trabalho em conjunto”. “O filme foi possível porque tive um conjunto de gente incrível a colaborar e a nomeação é para todos eles”, afirmou, acrescentando que estão todos “muito felizes” com a nomeação.

João Gonzalez destacou o “efeito mediático grande” dos Óscares, para referir que ele e a equipa envolvida no filme veem a nomeação, “acima de tudo, como uma boa possibilidade para espalhar o cinema português, e a grande qualidade que está a viver de momento, e que já vive há bastante tempo”.

"O Homem do Lixo", de Laura Gonçalves, a outra curta de animação finalista, não chegou às nomeações.

Já "O Lobo Solitário", de Filipe Melo, estava na "short-list" das 15 curtas-metragens em imagem real, categoria onde se tinham qualificado 200 filmes, mas não foi nomeada.

Para chegar às nomeações, todos os membros que fazem parte dos ramos das curtas na Academia que vissem os 15 finalistas podiam votar para a escolha final dos cinco nomeados.

Antes deste ano, duas curtas portuguesas tinham sido finalistas, mas sem chegarem à nomeação e sempre em animação: aconteceu com "História Trágica com Final Feliz" em 2006 e “Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias” em 2019, ambas de Regina Pessoa.

Todos os membros da Academia que comprovem ter visto as curtas de animação podem votar.

A cerimónia dos Óscares será a 12 de março no Dolby Theatre, em Los Angeles.

A Academia Portuguesa reagiu à nomeação nas suas redes sociais, celebrando a "primeira vez" de "uma curta-metragem nacional nomeada para os Óscares da Academia de Cinema Norte-Americana!".

Nomeação ao Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação: "Ice Merchants"

Produzido pela cooperativa portuguesa COLA com Reino Unido e França, "Ice Merchants”, com 14 minutos, tem como ponto de partida a imagem de uma casa numa montanha, debruçada num precipício. A partir daí, o realizador desenvolveu a história de um pai e um filho, que produzem gelo na casa inóspita onde vivem, e de onde saltam todos os dias de paraquedas para o vender na aldeia, no sopé da montanha.

Terceiro filme de João Gonzalez, a estreia mundial aconteceu este ano na Semana da Crítica de Cannes, em França, onde foi premiado. Desde então, tem obtido vários prémios internacionais em contexto de festivais, nomeadamente na Austrália, México, Croácia e Inglaterra, que o tornavam elegível para a seleção de onde saíram os 10 finalistas.

TRAILER.