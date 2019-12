A coprodução luso-argentina “Celosos Hombres Blancos”, do realizador argentino Ivan Granovsky, vai ser apresentada no mercado de coproduções do Festival Internacional de Cinema de Roterdão, anunciou hoje a organização do evento.

O 49.º Festival Internacional de Cinema de Roterdão vai ter lugar naquela cidade holandesa entre 22 de janeiro e 2 de fevereiro do próximo ano, com o mercado de coproduções a decorrer de 26 a 29 de janeiro.

Segundo o comunicado da organização, o mercado de coproduções CineMart “convida realizadores e produtores a apresentarem os seus projetos a profissionais do meio em reuniões de um para um e apresentações abertas a todos”.

“Celosos Hombres Blancos” (“Invejosos homens brancos”, em tradução livre do castelhano), uma coprodução Frutacine com a portuguesa O Som e a Fúria, já tinha estado entre os projetos escolhidos para receber apoio do Fundo Hubert Bals, também de Roterdão.