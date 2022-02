O filme “Nada para ver aqui”, do realizador belga Nicolas Bouchez, numa coprodução entre Portugal, Bélgica e Hungria, recebeu uma Menção Especial nos prémios do programa Geração 2022 do Festival de Cinema de Berlim, foi hoje anunciado.

“Nada para ver aqui” foi distinguido com uma Menção Especial, para curta-metragem, pelo júri da competição 14plus, do programa Geração, que considerou aquela coprodução “uma obra de arte”, de acordo com a organização do festival, num comunicado hoje divulgado.

“Expressivo e rico em contraste com o ritmo acelerado do quotidiano; ao mesmo tempo observador e puramente objetivo, permite-se a liberdade de se ligar às imagens. O filme transmite o seu conteúdo de forma lúdica, maioritariamente com poucas palavras, e convida a pensar. Através da interação de formas, cores, arestas, curvas, secções, luz e sombras, destaca-se claramente dos outros filmes”, notou o júri.

Esta ‘curta’ documental, que teve estreia mundial em Berlim, parte do registo de um quotidiano na atualidade em Portugal, refere a curta sinopse do festival.

O 72.º Festival de Cinema de Berlim decorre até dia 20, mas o palmarés é hoje anunciado.

No programa Fórum estão concentrados três filmes portugueses: “Super Natural”, primeira longa-metragem de Jorge Jácome, que resulta de uma nova colaboração com o Teatro Praga e com a companhia Dançando com a Diferença, o documentário “Terra que marca”, de Raul Domingues, e “O trio em mi bemol”, de Rita Azevedo Gomes, a partir de uma peça de Éric Rohmer.

A eles junta-se a coprodução luso-brasileira “Mato Seco em Chamas”, de Adirley Queirós e Joana Pimenta, e o filme “The Maji-Maji Readings”, do cubano Ricardo Bacallao, com a participação da artista portuguesa Grada Kilomba.

No programa Fórum Expandido está o projeto “Yarokamena”, do investigador colombiano Andrés Jurado, com coprodução portuguesa pela Kintop.

Os filmes “Aos dezasseis”, de Carlos Lobo, e “Águas do Pastaza", de Inês T. Alves e rodado na Amazónia, estão na secção competitiva Generation.

A série “Vanda”, criada por Patrícia Muller, com realização de Simão Cayatte, foi selecionada para o ‘mercado de séries’.

O ator João Nunes Monteiro está no programa europeu de talentos “Shooting Stars”.